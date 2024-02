Karolina Korwin Piotrowska JEDZIE po "Dzień dobry TVN" i wyśmiewa Drzyzgę i Skórzyńskiego. "To już jest koniec..."

Robot 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Znam parę przyjaciol którzy razem pracują. Ona i on. Ona ma faceta, on żonę. Ale spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, chodzą na imprezy, gotują dla siebie nawzajem obiady i przynoszą do pracy, załatwiają dla siebie nawzajem różne sprawy na mieście, pomagają sobie w remontach, czasem nocują u siebie, kupują sobie bez okazji różne prezenty. Na pierwszy rzut oka to taka bardzo dobra przyjaźń, ale ja im nie wierzę. Moim zdaniem albo mają romans, albo jedna ze stron ma jakieś oczekiwania wobec drugiej. A wy co myślicie?