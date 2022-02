Karolina Korwin Piotrowska odpiera ataki za stylizację z wizerunkiem Matki Boskiej: "Czekam, aż mnie oskarżą, że kogoś tym płaszczem ZAMORDOWAŁAM"

Największą sensacją wtorkowej gali Bestsellerów Empiku 2021 niewątpliwie okazała się wypowiedź Maty , który z liściem marihuany przewieszonym przez szyję zaapelował do władz o depenalizację swej ulubionej w ostatnim czasie formy rozrywki. Tymczasem niemało szumu zdołała narobić też Karolina Korwin Piotrowska , a dokładniej płaszcz, który wybrała jako bazę swojej stylizacji na bankiet. Na ciekawie zdobionych płachtach materiału przewijał się wizerunek Matki Boskiej . Jak można było przewidzieć, motywy religijne nie wszystkim internautom przypadły do gustu. Wpis jednej z osób sceptycznie nastawionych Karolina zamieściła na swoim instagramowym koncie.

Kupa g*wna i tyle ten płaszcz. Pisałaś o "Nie patrz w górę", że takie prawdziwe. Powinnaś tam zagrać. W tym płaszczu pasujesz idealnie. Dlaczego świat zwariował. Ty chyba zakładając ten płaszcz też. Oj zaskoczyłaś mnie bardzo. Jestem zdegustowana. Krytyka to jedno. Wrażanie siebie drugie, a obrażanie, wyśmiewanie, kpienie z religii, to trzecie. I dla jasności, nie jestem religijna. Ale mam szacunek do wszystkich. Dokąd to zmierza? Bardzo mnie zawiodłaś tym brakiem szacunku i śmiem napisać kultury osobistej. Wpisujesz się w to wariactwo 21. wieku idealnie, a myślałam, że jesteś inna - wyżaliła się urażona nadrukiem Maryi internautka.