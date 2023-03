Karolina Korwin Piotrowska reaguje na śmierć syna posłanki PO: "Ci ludzie mają krew na rękach"

Skutki nagłośnienia rodzinnej tragedii Magdaleny Filiks

Znani reagują na śmierć syna posłanki PO

Karolina Korwin Piotrowska apeluje o nagłaśnianie sprawy śmierci syna Magdaleny Filiks

Zróbmy wszystko, żeby tego nie zamietli pod dywan. Każdy, kto czuje się człowiekiem, musi teraz coś zrobić. Nie pozwolić na to, by to uszło im na sucho! Ci ludzie mają krew dzieciaka na rękach. W stories jest link do tego tekstu. Posyłajcie go dalej. To jest opis krok po kroku tego, co się działo. Nazwiska, daty, wszystko po kolei. Historia zapamięta. W nas siła, żeby tego nie zamietli - pisze zaangażowana dziennikarka, na koniec dopytując, czy ktoś z jej obserwatorów ma wiedzę na temat tego, czy odpowiednie organy podjęły odpowiednie działania: A wie ktoś, co robi Rzecznik Praw Dziecka? Prokuratura? Ktoś? Coś?