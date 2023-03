Wstrząśnięta Małgorzata Rozenek reaguje na śmierć 15-letniego syna posłanki PO: "DOSZLIŚMY DO GRANICY..."

wyborca 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

utrata osoby bliskiej, tym bardziej dziecka jest przeżyciem traumatycznym. tym bardziej zastanawia mnie fakt, że (jak to interia.pl ujęła) "Politycy wstrząśnięci śmiercią syna posłanki." Czy to oznacza, że pozostali obywatele (nie posłowie i nie posłanki) są dla nich nikim? Czy gdyby to był syn kogoś nie z pierwszych stron gazet, albo z przeciwnego obozu politycznego to polityków tejże partii nie obchodziłoby to zupełnie? O co chodzi z dziennikarzami? co mają w tych swoich łbach? czy aby na pewno powinni pisać artykuły? A może to pospolite trolle?