Karolina Małysz dzieli się RAJSKIMI WIDOKAMI z podróży poślubnej (ZDJĘCIA)

Zazdroszczę młodym dziewczynom tego że za mężów,partnerów mają chłopaków z innego pokolenia. Pokolenia facetów którzy o siebie dbają, którzy wiedzą co to partnerstwo w związku. Nie lysiejacych,grubych Januszy którzy jedyne co umieją to leżeć po robocie przed tv lub na FB, którzy uważają ze kobieta jest kucharą, sprzątaczka,opiekunką i managerem, którzy wymagają tylko od innych nie od siebie,którzy są ciągle niezadowoleni i "ściapciali ",którzy tylko umieją podcinać skrzydła...