Karolina Pajączkowska nadaje z miejsca wypadku: "Policjant skasował moje auto, 'bo się zagapił'"

No przykre ale tak na prawde każdemu moze sie zdarzyć. Co maja powiedzieć rodziny ktore straciły zdrowie, życie niż samochod. Też miałam wypadek przed ostatnimi ratami.kredytu i auto do kasacji. Teraz po latach kiedy wydarzyły się w życiu dużo wieksze tragedie to nie mysli sie o rzeczach materialnych. Życzę Pani zdrowia bo jak ono jest na wszystko mozna zarobić