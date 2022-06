Karolina Pisarek w wałkach na głowie i w asyście ochroniarzy szykuje się do ślubu (ZDJĘCIA)

O tym dniu Karolina Pisarek marzyła od dawna. To właśnie w piątek w luksusowym pałacyku, w towarzystwie tłumu zaprzyjaźnionych celebrytów, powie "tak" ukochanemu milionerowi Rogerowi Salli.

Od rana w podwarszawskim Łochowie trwają intensywne przygotowania do uroczystości. Na miejscu są już paparazzi, którzy zdążyli zrobić kilka zdjęć zaaferowanej pannie młodej.

Fotoreporterzy uchwycili Karolinę jak ubrana w kusy szlafroczek i w wałkach na głowie przechadza się w towarzystwie dwóch rosłych ochroniarzy. Modelka witała także członków ekipy, którzy tego dnia zadbają o to, by zachwyciła zebranych gości swoim wyglądem. Na twarzy Pisarek gościł szeroki uśmiech i wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie dopadł jej stres przed ceremonią.