Spadkobierca milionowej fortuny, "ekspert" od pieniędzy i były piłkarz. Oto Roger Salla, którego poślubi dziś Karolina Pisarek! (ZDJĘCIA)

O BORZE 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Gościu na co ci ten ślub, ta instytucja nie ma żadnych korzyści dla mężczyzny. Widać, że nie znasz naszych kobiet. Zostaniesz wykorzystany i okradziony a jak bedą dzieci to będziesz błagał o spotkania. Materiał na żonę to nie w Polsce, przecież współczesne młode kobiety niczego sobą nie reprezentują i nic nie oferują poza swoim ciałem. To już lepiej sponsoring przynajmniej jasne zasady i taniej wychodzi.