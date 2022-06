TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, gdzie i kiedy Karolina Pisarek WEŹMIE ŚLUB! Będzie na bogato: pałac, plejada gwiazd i ochrona na czas wesela!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że najbliższy weekend w polskim show biznesie będzie zdominowany przez newsy o hucznym weselu Karoliny Pisarek i jej lubego Rogera Salli. Zakochani nie znają się być może zbyt długo, ale w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy zdążyła ich połączyć nierozerwalna więź. Zaręczyli się na Malediwach, dzielą między sobą bajkową willę i wspólnie wychowują uroczego pieska. Co więcej, do ślubu przygotowywali się przed kamerami TVN, a choreografię do ich pierwszego tańca szlifowała sama Bożenka z Klanu - Agnieszka Kaczorowska.