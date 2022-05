Wieczór panieński Karoliny Pisarek na Ibizie: lokalne przysmaki, sangria i zabawa z wlewaniem sobie wina do ust... (ZDJĘCIA)

Tymczasem Karolina opuściła w środę podwarszawską willę za 5 milionów złotych i wybrała się z paczką przyjaciółek na Ibizę. Tam modelkę i jej towarzyszki czekał suto zakrapiany wieczór panieński w wynajętej willi nad brzegiem morza. Wcześniej imprezowiczki udały się do knajpy, gdzie smakowały lokalnych specjałów i popijały sangrię. Gdy zabawa przeniosła się do domu, Karolina postanowiła odtworzyć trendującą na TikToku zabawę z wlewaniem wina z trzymanego zębami kieliszka do ust siedzącej za nią osoby. Celebrytka pochwaliła się też elegancką stylizacją, którą wybrała na ten specjalny dzień: szykowny biały garnitur, który uzupełniła szarfą z napisem "bride to be" oraz koroną.