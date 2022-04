Karolina Pisarek mierzy SUKNIE ŚLUBNE w "Dzień Dobry TVN": "Jedną chcę mieć na samą ceremonię, a DRUGĄ do pierwszego tańca" (WIDEO)

Poczynania jurora "TTBZ" to jednak obecnie nie jedyne wyzwanie, z jakim musi mierzyć się Karolina Pisarek. Celebrytka i jej narzeczony Roger Salla już wkrótce staną bowiem na ślubnym kobiercu. Karolina już od kilku miesięcy starannie planuje wymarzoną ceremonię, która ma mieć miejsce jeszcze w tym toku. W niedawnej rozmowie z Pudelkiem modelka zapowiedziała, że uroczystość odbędzie się w plenerze i nie zabraknie na niej najbliższych pary, tradycyjnych potraw oraz muzyki na żywo. Karolina okazjonalnie zdradza także ślubne szczegóły na swoim instagramowym profilu - kilka tygodni temu pokazała na przykład oryginalne zaproszenia.

Fani Pisarek od jakiegoś czasu mogą również śledzić jej ślubne przygotowania na ekranach telewizorów. A wszystko to za sprawą specjalnego cyklu "Dzień Dobry TVN" - "Pisarek mówi... tak!". Ostatnio widzowie porannego programu mieli okazję podejrzeć, jak Karolina podejmuje jedną z najważniejszych decyzji związanych z zamążpójściem. Celebrytka przy pomocy telewizyjnych kamer uwieczniła bowiem wizytę w salonie sukien ślubnych. Pisarek wymarzoną kreację wybierała w towarzystwie mamy, nie ukrywając, że dla obu pań była to wyjątkowa chwila.

To jest bardzo emocjonujący moment. To jest "ten dzień". Każda mama na to czeka - mówiła wyraźnie poruszona w rozmowie z reporterką śniadaniówki.