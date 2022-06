ODMIENIONA Eliza Trybała odpiera krytykę weselnej stylizacji na ślub koleżanki: "Panna młoda mówiła, że jest SUPER" (ZDJĘCIA)

Stylizacje pań na wesela do koleżanek nierzadko bywają kwestią sporną, a to wszystko przez słynną zasadę, aby przypadkiem "nie przyćmić" gwiazdy tego dnia, czyli panny młodej. Temat wrócił w ostatni weekend na tapet dzięki pionierce formatu Warsaw Shore Elizie Trybale , która nie dość, że w ostatnim czasie coraz mniej przypomina samą siebie, to jeszcze zawędrowała na ślub koleżanki w iście księżniczkowej stylizacji .

Panna młoda jest zawsze jedyna w swoim rodzaju i nie da się jej przyćmić. Zakodujcie to sobie. Najlepsze jest to, że pokazywałam [pannie młodej], jaką mam sukienkę na jej ślub i mówię, że tren tylko założę do zdjęcia i tak zrobiłam. Miałam go na zdjęciu tylko przez chwilę, a Marta mówiła, żebym z nim została, bo wygląda super - czytamy.