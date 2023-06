Karolina Pisarek zapytana o aferę z Agnieszką Kaczorowską w roli głównej. Już dawno WYROBIŁA sobie o niej zdanie...

Gość 25 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Kaczorowska jest zawsze uśmiechnięta, ale to nie znaczy nic. Jej uśmiech jest wyćwiczony i jest to uśmiech służbowy, do zarabiania na insta. Taki sam służbowy uśmiech ma Cichopek, gdy sprzedaje kiecki w kwiatki i kawę na Instagramie.