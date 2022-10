Karolina Pisarek ZNIKA z uniwersum "Tańca z gwiazdami". Internauci oceniają: "Nareszcie" vs. "Szkoda, było widać progres"

Karolina Pisarek żegna się z uniwersum "Tańca z gwiazdami"

Trzeba przyznać, że udział Karoliny Pisarek w "Tańcu z gwiazdami" miał dość burzliwy przebieg. Przez ostatnie tygodnie działo się u niej niemało: od jednych z najniższych not, przez głośne problemy zdrowotne i "taniec bez tańca", aż po powolny progres i coraz wyższe oceny jurorów. Była uczestniczka "Top Model" dała więc widzom wszystko, co gwarantowałoby rozrywkę i momenty nerwowego, telewizyjnego suspensu.

Choć Karolina podkreślała, że zależy jej na udziale w programie i daje z siebie wszystko, to nie była w stanie przekonać do siebie części internautów. Ci praktycznie co tydzień wygłaszali w komentarzach opinie, że to ona powinna odpaść z tanecznego show - najpierw z racji "braku umiejętności", później z powodu problemów zdrowotnych, życząc jej "rychłego odpoczynku".