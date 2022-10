"Taniec z gwiazdami". DESZCZ DZIESIĄTEK, Karolina Pisarek na parkiecie z babcią. Wiemy, kto odpadł z programu!

Siódmy odcinek "Tańca z gwiazdami" rozpoczął występ Natalii Janoszek i Rafała Maseraka. Para zatańczyła rock and rolla w towarzystwie mamy aktorki, pani Iwony. Janoszek nie ukrywała, że mama jest jej bohaterką i najważniejszą osobą w jej życiu. Taneczne popisy trio do przeboju Elvisa Presleya trafiły w gusta jurorów, którzy ocenili występ na 38 punktów.

Byłam zauroczona. To było piękne widowisko - dodała Iwona Pavlović.

Następnie na parkiecie zaprezentowali się Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Celebryta zaprosił do tańca przyjaciółkę i prowadzącą "Prince charming" Aggie Lal. Panowie i ich towarzyszka wykonali ogniste pasodoble pełne widowiskowych figur - w tym "wiertła śmierci", w którym Danilczuk obracał Aggie z pomocą specjalnej taśmy przymocowanej do jej głowy (!). Choreografia zachwyciła jurorów, którzy przyznali trio komplet punktów - 40.

[Jacku] w końcu pokochałeś taniec w sobie, a nie siebie w tańcu. Aggie, dobarwiłaś chłopaków, to był kompletny trójkącik - oceniła Pavlović.

Fajnie, że Jacek jest sobą i to jest celebrowane, to jest piękne - podsumowała udział przyjaciela w show Aggie.

Karolina Pisarek zaprosiła do tańca ukochaną babcię Marylę, dla której występ z profesjonalnym tancerzem był wielkim marzeniem. Celebrytka była uradowana, że może dzielić podobne przeżycie z babcią, zapewniając, iż będzie to dla nich "pamiątka na całe życie". Pisarek, Michał Bartkiewicz i pani Maryla zatańczyli twista, a jurorzy wręcz zasypali babcię celebrytki komplementami.

Pani Marylo, jest pani absolutnie najprawdziwszą ozdobą tego programu. Mówi się, że jesienią najsmaczniejsze są śliweczki, ale to nieprawda babcia jest smaczniejsza - powiedział Andrzej Piaseczny.

Ilona Krawczyńska zaprosiła do cha-chy siostrę Milenę. "Siostry ADIHD" wykonały żywiołową choreografię do przeboju Jennifer Lopez i zdaniem jury skradły show Robertowi Rowińskiemu. Występ oceniono na 39 punktów.

To w ogóle trzeba oprotestować, czy dublowanie energii jest dopuszczalne w tym programie, bo to się ociera o stosowanie dopingu - rozprawiał Piasek.

To Natalka emocje wyciąga z Rafała, na pewno tworzycie to oboje. To był bardzo emocjonalny taniec - powiedział Grabowski.