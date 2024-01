Katarzyna Cichopek pozuje w panterkowym kostiumie na omańskiej plaży. Tygrysica? (ZDJĘCIA)

Żen 23 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Dobra mina do zlej gry odcinek 23738283. A tak poza tym to ja rozumiem gdzieś tam pomiędzy różnymi zdjęciami z wakacji przemycić jakieś jedno zdjęcie jak się ładnie wygląda, tak dla podlechtania swojego ego, ludzka rzecz, wszyscy jesteśmy próżni w jakimś stopniu, ale ona w 99,99% wrzuca wypozowane, wyprężone fotki, jakby pojechała tam tylko po to żeby te wylaszczone zdjęcia zrobić i pokazać światu. Bardzo "insecure" osoba a co zadzwia - ona ma już 40ke i powinna dawno nabrać do siebie dystansu i luzu a spina się jak nastolatka.