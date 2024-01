Gwiazdorzy disco polo prywatnie są szczęśliwymi mężami. Oto wybranki ich serc (ZDJĘCIA)

Tych dwoje połączyła wspólna pasja. Ich wzajemne uczucie okazało się równie silne, co miłość do aktorstwa, które oboje studiowali w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Dziś to zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale również na scenie. Kajra wykonuje ze Sławomirem ich największe przeboje, chętnie występując również w jego teledyskach. Małżonkowie wspólnie prowadzili przed laty "Big Music Quiz". Obecnie można ich oglądać w reaktywowanym niedawno "Tak to leciało!". Czas jednak pokaże, czy w obliczu aktualnych zawirowań medialnych będzie im dane dalej współtworzyć popularne show.