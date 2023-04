Marcin Miller i zespół Boys koszą KROCIE na weselach! Gigantyczna kwota za 30-minutowy występ

Nie jest żadną tajemnicą, że nieskomplikowane melodie z nurtu disco polo od dziesięcioleci cieszą się w naszym kraju ogromną, można by nawet powiedzieć, zatrważającą popularnością. Niektórym twórcom tego gatunku udało się przedrzeć do tak zwanego "mainstreamu", a ich przeboje zanucić potrafi niemal każdy Polak. Jak to zazwyczaj w branży rozrywkowej bywa, wraz z poziomem rozpoznawalności w górę idą stawki za występy. Dziennikarz Dymitr Błaszczyk z kanału Sprawdzam Jak na YouTube postanowił bliżej przyjrzeć się ofertom topowych artystów disco polo. Tanio zdecydowanie nie jest .

Gigantyczne zarobki Marcina Millera i Boys

Kwoty na dzisiaj to jest 40 tysięcy netto. Jeżeli chodzi o event weselny jest to 35 minut plus ewentualne bisy. (…) To nie podbija już stawki, to jest w tej kwocie zasadniczej, nie rzutuje to na dodatkowe rozliczenia - zachwalał ofertę Boysów wydobywający się z słuchawki głos.