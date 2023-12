Kasia Guzik schudła 100 kilogramów (!) bez operacji i pomocy dietetyka: "Nie chciałam umrzeć przed czterdziestką"

Kasia Guzik w 2021 r. postanowiła, że chce inspirować innych do działania oraz pokazać swoją walkę o lepszą sylwetkę, stąd też pomysł na założenie konta na Instagramie. Dziś śledzi ją ponad 160 tys. osób. W mediach społecznościowych Kasia nie tylko chwali się swoją piękną figurą, ale także propaguje zdrowy tryb życia.

Zobacz także: Magda Gessler schudła 10 kg. "To dzięki pieczonym pomidorom i ziemniakom"

Śledzą ją tysiące Polek. Kasia Guzik zrzuciła 100 kg

To nie był Nowy Rok, ani pierwszy dzień miesiąca. To nawet nie był poniedziałek. Zwyczajny dzień w środku tygodnia, w którymś z kolei miesiącu. Obudziłam się z myślą, że nie chcę umrzeć przed czterdziestką. Ze łzami w oczach obiecałam sobie, że będę walczyć. To był rok 2019 - napisała Guzik pod jednym z postów na Instagramie.