Photoshopowa WPADKA na kartce świątecznej Kate Middleton i księcia Williama. Książę Louis NIE MA PALCA (FOTO)

Rodzina królewska hucznie obchodzi każde święta. Uroczysty obiad w Pałacu Buckingham, wspólne śpiewanie kolęd. Nie brakuje oczywiście drobnych gestów w stronę poddanych. Co roku otrzymują oni życzenia od royalsów, a dodatkowo pojawiają się kartki z nowymi rodzinnymi zdjęciami.

Księżna Kate i książę William w przyszłości zostaną parą królewską, a co za tym idzie, ich pociechy będą pełniły ważne role na dworze. Już teraz są przyzwyczajani do blasku fleszy podczas wystąpień publicznych i ogromnego zainteresowania mediów. Ostatnio zapozowali do wspólnej kartki świątecznej. Nie obeszło się jednak bez wpadki.