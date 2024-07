Kasia Kowalska padła OFIARĄ WŁAMYWACZA! "Nie może się pozbierać"

Kasia Kowalska jest autorką wielu hitów, które do dziś są grane przez stacje radiowe. Cały czas także koncertuje i cieszy się uznaniem fanów. Szczęście w życiu zawodowym nie szło jednak w parze z tym w życiu prywatnym. Wokalistka była związana z Kostkiem Yoriadisem, a owocem ich miłości jest dorosła dziś córka, Ola. Po latach okazało się, że ich związek nie był sielanką.

Nie nazwałabym go partnerem, tylko zwykłym gnojkiem. Ja całym dniami, grając największą trasę w moim życiu, po prostu wyłam w pokoju, bo nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. To nie było akceptowane przez mojego chłopaka, nie mogłam o tym nikomu powiedzieć, byłam zastraszona. Wymiotowałam, było mi niedobrze, byłam osłabiona - mówiła w podcaście "Tak mamy!".

Dokładnie rok temu Kowalska zaskoczyła wyznaniem, że znowu jest zakochana. Jak przyznała, dziesięć lat czekała na miłość.

Jestem bardzo szczęśliwa. Ale nic więcej nie będę mówić, bo po co w tym wszystkim dłubać. To lepiej zachować dla siebie. Jest przystojny dla mnie, ale na tym etapie, czy to jest najważniejsze? Ja powiem tak, i to będzie największy komplement. Bardzo żałuję, że mój tata nie zdążył go poznać. Myślę, że bardzo by się polubili - powiedziała w "W bliskim planie".

Kasia Kowalska padła ofiarą włamywacza. W jakim jest stanie?

Wygląda na to, że szczęście gwiazdy nie trwało długo. Bo właśnie spotkała ją kolejna przykrość. Jak informuje Świat Gwiazd - dom Kowalskiej został okradziony. Złodziej włamał się do jej posiadłości w Boże Ciało w godzinach wieczornych.

Kasia Kowalska padła ofiarą złodzieja. Wieczorem zamaskowany człowiek, którego uchwyciła zamontowana przed domem kamera, wtargnął na posesję piosenkarki w Boże Ciało, dokładnie o 20.30, a następnie włamał się do jej domu i potem do sejfu. Nie wiadomo na razie jak do tego doszło - mówi źródło serwisu.

Kasia jest roztrzęsiona, do dzisiaj nie może się pozbierać, bo ktoś naruszył jej przestrzeń i sprawił, że nie czuje się już bezpiecznie we własnym domu! - dowiadujemy się z artykułu.

Kowalska, według doniesień medialnych, złożyła zawiadomienie na policję. Na szczęście, w trakcie włamania nikogo nie było w domu.

Próbowaliśmy poprosić o komentarz menedżera artystki i zapytać o postępy w sprawie, ale do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

