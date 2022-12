Kasia Smutniak pozuje z córką i mężem na włoskiej premierze produkcji Netfliksa (ZDJĘCIA)

Kasia Smutniak może pochwalić się imponującą karierą międzynarodową. Modelka i aktorka nie tylko realizuje się w przemyśle filmowym, ale i kontynuuje rozpoczętą przed laty karierę modelki. Gwiazda w wieku 17 lat przeniosła się do Włoch, a jej dorobek artystyczny błyskawicznie się powiększył . Smutniak prezentowała kolekcje największych domów mody, w tym między innymi Dolce & Gabbana, Valentino czy Laury Biagiotti. Pojawiła się również na okładkach prestiżowych magazynów modowych, takich jak "Vogue", "Elle", czy "Marie Claire".

Jej debiut aktorski miał miejsce w 2000 roku, kiedy to zagrała w "Al momento giusto". Mimo że Kasia najczęściej pojawia się we włoskich produkcjach, to kilka razy można było ją również oglądać w polskich filmach. Zagrała w komedii sensacyjnej "Haker" czy w serialu "Diabelska gra". Aktorka ma również swój udział w kilku amerykańskich produkcjach. Dwa lata temu wystąpiła na przykład w filmie "Doktor Dolittle" z Robertem Downey Jr. w roli głównej.