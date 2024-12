Kasia Smutniak po raz kolejny zachwyca na włoskim czerwonym dywanie

zgłoś do moderacji

Bardzo podoba mi się jej styl, jest piękną kobietą. Jedynie fryzurę mogłaby zmienić. Moim zdaniem jednak lepiej jej w długich, choć w tej fryzurze wygląda bardziej artystycznie ;), ekstrawagancko, ale i poważniej. Jeśli to na chwilę, to ok :)