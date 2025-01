Kasia Stankiewicz udzieliła wywiadu. Fani jej nie poznali: "Medycyna estetyczna czasem nie pomaga"

Kompleksy kompleksy + moda na jeden typ twarzy. To mega słabe. POPATRZCIE DZIEWCZYNY NA RÓŻNORODNOŚĆ JAKA BYŁA WŚRÓD MODELEK W LATACH '90 Wszystkie typy i wielkości i wszystkie podziwiane i naśladowane > od Cindy, Amber do Kate czy tej rudej Karen itd. Dla każdego coś dobrego i to w obu płciach A TERAZ?? Bezmyślność widać co i rusz. Tutaj Kaśka..co powiększyła tylko dolną wargę i coś z policzkami. Obsunął się jej wypełniacz czy co?? Górniak to przykład nieudanych zabiegów wśród starzejących się piosenkarek.. shithappend no ale litości.. w Polsce to masówka.