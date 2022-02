Wokalistki Varius Manx jednak mają ZŁE WSPOMNIENIA o zespole? "Mówił, że śpiewam, jakbym miała RAKA GARDŁA"

Ona 40 min. temu zgłoś do moderacji 14 57 Odpowiedz

Jedno zasadnicze pytanie: Po co z nim siedziały, skoro był taki zły? przecież nikt im nie kazał. Gdyby miały talent to by się same wybiły-jak go nie miały to mogły zasuwać na kasę do biedry. No proste. A Kuszyńska pewnie gdyby nie wypadek i to,że jej nie opłacili leczenia to do dziś by tam siedziała i nic nie miała przeciw.