Kasia Tusk wesprze finansowo walkę z koronawirusem: "Wiecie, ile kombinezonów i masek można za to kupić?!"

Naszym światełkiem w tunelu są dziś lekarze i pielęgniarki – to od nich w dużej mierze zależy to, czy sytuacja się poprawi. W geście solidarności do końca niedzieli 10% wartości każdego zamówienia w sklepie (…) zostanie przekazana na zbiórkę Siepomaga.pl, która zbiera pieniądze na sprzęt szpitalny niezbędny do pracy podczas pandemii koronawirusa. Dotyczy to wszystkich rzeczy w naszym sklepie, także tych, które weszły do sprzedaży, nim ktokolwiek obawiał się epidemii (żeby nie było, że tak jak niektórzy, windujemy ceny w górę - odliczamy to od naszego realnego zarobku. Klienci nie dokładają do tego złotówki). W poniedziałek rano z przyjemnością pochwalę się przelewem, który wykonam z domu oczywiście - czytamy na instagramowym profilu Make Life Easier.