Kasia Tusk komentuje uzasadnienie orzeczenia TK w sprawie aborcji: "Rząd PiS z pełną świadomością skazuje kobiety na TORTURY"

Aaa 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 19 Odpowiedz

Jeżeli razem z kobietami są ich dzieci na spędach i noszą kartoniki z napisem że chcą aborcji na życzenie to myślę sobie że matka mówi do dziecka że ma szczęście że się urodziło,mogło to nie być,zależało od humoru matki.