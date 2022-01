Kasia Tusk rozpływa się nad torebką od męża za 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH (FOTO)

Życie Kasi Tusk wywróciło się do góry nogami, gdy tuż przed końcem ubiegłego roku jej najmłodsza pociecha nagle trafiła do szpitala. Córeczka celebrytki, której imię wciąż nie jest znane, znalazła się pod opieką lekarzy w związku z wcześniejszym zakażeniem koronawirusem. Dziewczynka została zaatakowana przez bakterie, które doprowadziły do groźnej infekcji. Na szczęście po kilkudniowym pobycie w placówce Kasia wraz z córką mogły wrócić do rodziny.