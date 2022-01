Córka Kasi Tusk trafiła do szpitala po KORONAWIRUSIE! "Trafiłyśmy tutaj podobno w OSTATNIEJ CHWILI"

Magda B 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

U mnie sytuacja podobna, starsze dziecko przyniosło z przedszkola, zaraziło mlodszego syna i nas wszystkich, my przeszliśmy łagodnie a najmłodsze dziecko miesiąc w szpitalu i było blisko najgorszego, do tej pory ma problemy ze zdrowiem, a minęły miesiące. Nikomu nie życzę, do tego bezsilność w takiej sytuacji. My się zaszczepiliśmy a dzieci nie bo są za małe. Wirusa łagodnie przeszła 89 prababcia, ja z astma i mąż niestety palacz, a male dziecko bez innych obciążeń zdrowotnych ledwo uszło z życiem. Na najprostszym paracetamolu są skutki uboczne i jakiś odsetek może nawet umrzeć, każdy lek niesie ryzyko, w sytuacji gdy choroba jest tak loteryjna i nie do przewidzenia, trzeba sobie zadać pytanie czy jest sens kłócić się ze statystykami, które jasno pokazują że zgonów nie ma w wyszczpionych krajach a odsetek skutków ubocznych jest statystycznie normalny dla przeciętnego leku. Poczytajcie o skutkach ubocznych statyn czy sterydów dla porównania.