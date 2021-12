Kasia Tusk spędzi sylwestra z córką w szpitalu! "Udawanie przed Wami, że jest idealnie, byłoby nieuczciwe"

Paula 2 godz. temu zgłoś do moderacji 436 49 Odpowiedz

Chyba nigdy nie zrozumiem ludzi/matek, które wstawiają do internetu zdjęcia śpiących, chorych dzieci w szpitalu.. bo fani powinni wiedzieć, bo nie chce ich oszukiwać. To co, fani są ważniejsi? Przecież to jest dziecko..🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Czego szuka się w tym internecie, atencji? Na chorym dziecku?