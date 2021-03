Kasia Tusk reklamuje wiosenną STYLIZACJĘ CÓRECZKI za ponad 700 złotych: "Razem w pracy"

Dziwne 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Ale to dziwne te zle „lewaki” które trzeba wyrwać z korzeniami-jeden mąż, jedno dziecko i spokojne życie ta święta katolicka pouczająca wszystko 3 mężów 3 dzieci każde z innym, ale ok powiedzmy ze się zdarza ale wmawiać kilka lat mężowi dziecko wiedząc ze jest kochanka? Nie wiem kim trzeba być ale na pewno być pozbawionym sumienia i godności. Ale co się dziwić:”wszyscy jesteśmy z obajtka a obajtek z nas”. Swoją droga myślałam ze ta kochZnka która wciska na wszystkie stanowiska i kupuje apartamenty to jego żona... ale nie on ma dzieciaka i miał zone. Dziwne. Dla ciemnego ludu chcą wprowadzić zakaz rozwodów a sami unieważnienia od samego ojca imperatora