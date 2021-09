Kasia Tusk z mężem, córkami i psem Portosem w odwiedzinach u dziadków (ZDJĘCIA)

Mamamia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A teraz porównajcie sobie dzieci Tuska do córki Kaczyńskich... Tusk wychował swoje dzieci jak trzeba, jeden mąż, jedna żona, wnuki. Marta Kaczyńska...3 mężów, okłamywanie pierwszego że dziecko jest jego a było drugiego, drugi mąż kombinator, trzeci też jakiś szemrany...no ale biała sukienka w kościele była... Gdyby było odwrotnie to zwolennicy PiS mieliby używanie, a tak to nie ma się do czego doczepić.