Katarzyna Bosacka otwiera się na temat życia PO ODEJŚCIU MĘŻA po 26 latach małżeństwa: "Są momenty, że mam wszystkiego dosyć"

Lola 8 min. temu

W jaki sposób pani pracowała na kilka etatów ? Etat to osiem godzin dziennie. Na upartego można ciągnąć dwa etaty czyli 16 godzin na dobę ale raczej nie długo. No chyba że zajmowanie się domem to dla pani etat, ale to normalne życie każdej kobiety która ma rodzinę. A to że musiała pani sama ogarniać psa czy szewca to pani wina, trzeba było męża nauczyć obowiązków a nie go wyręczać a potem płakać. A, i o siebie to też warto było wcześniej zadbać a nie po fakcie.