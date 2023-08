Katarzyna Bosacka publikuje PIERWSZE zdjęcie po ogłoszeniu rozstania. Fani komentują: "Smutne ma pani oczy. Dużo siły" (FOTO)

Parasite 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

A co my tam wiemy,jak u nich w domu bylo. Ciężko powiedzieć. Sorry ale ona całe życie jak prosię utuczona a programy,które prowadziła to był istny cringe. Zawsze byłam zażenowana jej zachowaniem. Jeśli ja zdradził to słabo,ale mam wrażenie,że ona nie jest łatwa osobą