Katarzyna Cichopek celebruje Dzień Dziecka wspólnym zdjęciem Z BRATEM: "Nigdy nie zgubcie POGODY DUCHA" (FOTO)

Papryczka🌶 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skończcie już z tym "rozwalaniem rodziny". Ma do konca zycia płakać w poduszkę przy gościu, którego nie kocha? Kilkanaście lat walczyła i wystarczy. Nie pykło, nie ma co na siłę siedzieć razem. Przecież dzieci będą widzieć, że ona jest nieszczęśliwa i będą kwasy. Ma się poświęcić? Faceci jakoś się nie poświęcają tylko myślą o sobie i nikt problemu nie ma. W większości to facet odchodzi do innej, zakłada nową rodzinę, dzieci zostawia z byłą, bo mu przeszkadzają i jakoś nie piejecie wtedy o tym jak krzywdzi dzieci. A kiedy raz na 1000 przypadków kobieta odchodzi do innego to wielkie bicie piany nad nią jaka to beznadziejna kobieta i matka, bo śmiała skorzystać z przywileju mężczyzn. Zaściankowa hipokryzja i dulszczyzna.