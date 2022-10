Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jednak ZE SOBĄ ZAMIESZKAJĄ?! "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, po nowym roku będzie mogła przeglądać oferty"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to od tygodnia najgorętsze postaci polskiego show biznesu. Odkąd ujawnili przed światem, że nie łączą ich jedynie zawodowe stosunki, kwestia ich relacji to medialny temat numer jeden. Głos w sprawie głośnego "coming outu" tych dwoje zdążył już zabrać chyba każdy możliwy celebryta.

Kilka dni temu Kasia i Maciek wrócili z Izraela, gdzie doszło do medialnego wyznania i teraz zapewne szykują się do powrotu do pracy w "Pytaniu na śniadanie", które nadal będą razem prowadzić. Tabloidy zastanawiają się jednak, jak teraz na polu prywatnym będą funkcjonować świeżo ujawnieni zakochani i czy planują ze sobą zamieszkać. Choć według Faktu na razie podobno nie spieszą się z tym tematem, Super Expressowi udało się dotrzeć do informacji, że jednak snują już jakieś wstępne plany.