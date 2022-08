Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mają do podziału jeszcze 4 MILIONY ZŁOTYCH! Nie wszystko załatwili podczas rozprawy rozwodowej?

mama 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Kiedy to czytam , zastanawiam się głęboko , po co moje dziecko skończyło dobre studia , po co uczylam je uczciwości i po co wpoilam w nie poczucie człowieczeństwa oraz empatii w stosunku do innych. Chyba po to wyłącznie, aby nie miała szans w konfrontacji z wszelelkimi szemranych typami, tlukacymi kasę za nic. Ten światobecnie to wspaniale poletko do ciemnych interesów, działania cwaniaczkow podejrzanego autoramentu oraz ludzi po kursach tańca oraz przyuczeniu do modelingu. Pyza i jej były wymiatają i jeszcze te miliony do podziału, niczym wizytówka ich wszechstronnych "kompetencji oraz umiejętności ". Pozdrawiam normalnych.