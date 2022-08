Brat Katarzyny Cichopek zeznawał na jej rozprawie rozwodowej z Marcinem Hakielem

Acha 31 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Teraz młodzi nie walczą o poprawę. Nie naprawiają - zabawka się zepsuła to do wyrzucenia, będzie nowa. I OK, ale jak nie ma dzieci. Bo jak są dzieci, to trzeba myśleć o dzieciach, które chcą mieć normalny pełny dom z prawdziwą mamą czy tatą. Inaczej to się ma do patologii, przemocy. Tu nic z tych rzeczy nie było. Chyba, że… bo tylko oni wiedzą, co było za zamkniętymi drzwiami. Ale nie wydaje mi się. Pieniądze… ja więcej zarabiam, ty mniej i rozbita rodzina. Rodziny dzieci też będą rozbite i dalej jak fala. Coraz więcej takich rodzin i brak przykładu dzieciom, że trzeba naprawiać. Coraz gorzej na Świecie. Niewiele wartości, tradycji tylko pęd za pieniędzmi.