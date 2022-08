Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są już PO ROZWODZIE! Co wyszło na jaw w sądzie?

Wiktoria 14 min. temu zgłoś do moderacji 59 11 Odpowiedz

W życiu bym nie przypuszczała ze oni się rozejdą. Najgrosze jest to ze ja jak kocham to na zabój i tak samo jest z moim mężem. Na początku tiru riruuu był dobry zakochany było widać te miłość. Jesteśmy razem 8 lat 5 lat po ślubie. Kocham go z roku na rok coraz mocniej a on mnie coraz słabiej….. i jaka tu jest sprawiedliwość??? Zawracają nam głowę a później narazie bez powodu ! Wiecznie mnie krytykuje nigdy nie pochwali nigdy nie powie komplementu. Dbam o siebie, dalej się kształcę, ćwiczę. Mam taki ból w sercu tak mnie zniszczył psychicznie tak zaniżył moja wartość moje poczucie bezpieczeństwa ze szok !!!!!! Jest ze mną, po pracy do domu, spędza ze mną każda wolna chwile ale ja nie czuje tej miłości….. nie czuje naprawdę tego zaangażowania. Nawet jak mnie pocałuje to tak na odczepnego. Kiedyś umiał się namiętnie całować teraz już nie chce. Nie ma w nim polotu energii. Najgrosze jest to ze ja widzę ze on mnie nie kocha. Nawet jak wychodzę on nigdy nie zadzwoni, nie martwi się. Po prostu idzie spać i na drugi dzień się mnie pyta o której wróciłam. 🥵 jest tragedia z nim jako z mężczyzna !!!! A ja tyle siły w sobie mam ze ciągnę ten wózek sama bez jego pomocy i nigdy w życiu nie potrafiłabym odejść i żyć bez niego to jest najgrosze!!!! A może bym miała lepsze życie fajniejsze. Bardzo zaniżył moje poczucie wartości wieczna krytyka, wiecznym niezadowoleniem. Prezenty to tamto dla jego rodziców ja robię ja pamietam czy o urodzinach czy o dniu mamy taty i nigdy w życiu mi nie podziękował. Jeszcze bezczelnie mówi ze przecież nie muszę tego robić. Człowiek się stara naprawdę chce żeby było dobrze a ciagle wymierza we mnie ciosy aż mi kopara opada 🫣to takie przykre ! Jak widzę np zakochanych na ulicy albo jak facet potrafi kochać kobietę i widać to w tych jego oczach. Mamy po 30 lat a czuje się jakbym była w związku z 60 latkiem. Kiedyś specjalnie sama sobie bukiet kwiatów kupiłam i postawiłam na stół to na Nim tez nie zrobiło żadnego wrażenia. Zero ambicji