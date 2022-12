Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już ustalają DATĘ ŚLUBU? "Temat ma się pojawić podczas świąt"

Anka 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

.Kasia dopiero co niedawno się rozwiodła .Doprawiała rogi mężowi a już zaraz słub .On też dobry model Oboje zakłamani hipokryci Nieroumiem po co takie osoby wszedzie sie pokazuje? Dla przykladu?.Wmawianie ludziom że są tacy super? Myślę że była żona Macieja dobrze mówi.o nim.Zranił ją dotkliwie dlatego kobieta nie może o tym zapomnieć.Juz nieraz na ekranie widzieliśmy osoby które wydawały się być fajne i ok a w życiu prywatnym co innego..Już mdli na widok tych wiecznie przyklejonych uśmiechów...Co nie wejdę w internet to zaraz oni wyskakują.Ile można o nich pisać??Takie ocieplanie ich wizerunku.Pokazali już jacy są......