Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski posyłają sobie rozmarzone spojrzenia przed studiem "Pytania na Śniadanie" (ZDJĘCIA)

Mimo licznych medialnych zawirowań ostatnich tygodni, przypieczętowane wspólną wycieczką do Ziemi Świętej uczucie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wciąż zdaje się rozkwitać w najlepsze. Za dowód, że między gwiazdami TVP nadal lecą iskry, mogą posłużyć choćby najnowsze zdjęcia pary wykonane we wtorek przed studiem nagraniowym, gdzie powstaje Pytanie na Śniadanie .

Kasia i Maciej wyłonili się z przeszklonego budynku po wspólnie odbytym dyżurze. Zastali na parkingu fotoreporterów. Przybrana w cętki ocelota Cichopek nie zwlekała ani chwili. Złapała za dłoń ukochanego, po czym parka pomaszerowała wesoło do samochodu. Po drodze znaleźli jeszcze chwilę, aby zrobić przerwę na spojrzenie sobie głęboko w oczy. Oczywiści już po dotarciu do pojazdu Maciej uchylił drzwi zasiadającej po stronie kierowcy Kasi, co wywołało na twarzy prezenterki szeroki uśmiech.