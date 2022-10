Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wystąpili w programie "Czar par". Odcinek prowadził... Maciej Kurzajewski

Warto wspomnieć, że Maćka i Kasię łączyły przyjazne stosunki jeszcze zanim aktorka objęła funkcję prowadzącej w "Pytaniu na Śniadaniu" przed dwoma laty. Było to widać gołym okiem, gdy celebrytka wzięła udział z ówczesnym małżonkiem w programie "Czar Par" w 2019. Specjalnie dla Was postanowiliśmy sobie odświeżyć odcinek show, które - nie wiedzieć czemu - powróciło na jeden sezon po 25 latach przerwy. Trzeba przyznać, że materiał zestarzał się wyjątkowo źle, a wymieniane przez Kurzajewskiego i "Cichopków" uprzejmości przyprawiają dziś o ciarki wstydu . Zaczyna się od wyjątkowo niezręcznego anonsu na początku programu:

Popularna aktorka i utalentowany tancerz - zapowiada parę Maciej. 14 lat temu połączyła ich rumba, potem był walc angielski, tango w Paryżu, wcale nie ostatni . Idą przez życie tanecznym krokiem, nie ważne słońce czy deszcz, śmiech czy łzy. Mogliby tak iść na koniec świata i jeszcze dalej, byle we dwoje. O przepraszam - we czworo, bo rodzina Hakielów, to jeszcze Helenka i Adaś. Państwo Hakielowie, czyli Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel.

W programie chodziło o to, że pary celebrytów wcielają się w jurorów i oceniają konkurencje, w których biorą udział pary nie-celebrytów. Jedną z konkurencji było "Q&A" organizowane przez Kurzajewskiego. Polegało to na tym, że pary, siedząc tyłem do siebie, musiały zgodnie odpowiedzieć na zadane pytania. Następnie Kurzajewski podchodził do jurorów i pytał, czy oni też odpowiadali zgodnie oraz czy sprawiło im to jakąś trudność.