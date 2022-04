Katarzyna Cichopek mierzy się z HEJTEM po wyznaniu Marcina Hakiela. Celebrytka wyłączyła komentarze na Instagramie

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są obecnie najpopularniejszą parą celebryckich (jeszcze) małżonków i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to szybko zmienić. Co rusz na światło dzienne wypływają kolejne i coraz to bardziej sensacyjne szczegóły dotyczące ich rozwodu, które budzą przy tym nowe pytania. W niedzielę kierowany potrzebą uwagi tancerz zrzucił na media bombę niespodziewanym wyznaniem w programie "Miasto Kobiet", sugerując, że do rozpadu trwającego 14 lat małżeństwa doprowadziła niewierność ukochanej.