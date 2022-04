Fani wspierają Marcina Hakiela po szczerym wywiadzie: "Jesteś świetny, a ZDRADA to coś najgorszego"

Fuj 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak kobieta zostaje zdradzona, to zaraz mnóstwo komentarzy że to ta nowa jest winna, a faceta się wybiela. Ale w tym przypadku jakoś nie widzę żeby ktoś oskarżał nowego faceta pani cichopek i pytał czy mu nie wstyd odbijać cudzej żony i że karma do niego wróci. Dlaczego nadal panują takie podwójne standardy? Cokolwiek się stanie - zawsze wszystkiemu to kobieta jest winna.