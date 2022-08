Katarzyna Cichopek ocenia swoje stosunki z Marcinem Hakielem po rozwodzie: "Jesteśmy w stanie PODAĆ SOBIE RĘKĘ NA ZGODĘ"

Cichosropek 33 min. temu zgłoś do moderacji 16 16 Odpowiedz

Co za bezczelnosc! Okazuje sie, ze Cichopkowa ma "dojsc do siebie"??? Dojsc do siebie to zeraz musi jej ex-maz - Marcin Hakiel, ktoremu przyprawila rogi, zniszczyla rodzine i zniszczyla zycie dzieciom, ktore przez imprezowa mamusie musza zyc na dwa domy😳Nawet jeszcze na koniec bezczelnie mowi, ze teraz moze sie skupic na sobie🤦🏻‍♀️ A do tej pory, to na kim sie skupiala jak nie na sobie??? Do tej pory w mediach byla tylko ona i "Kurzaja". Bez przerwy tylko szczerzyli do siebie te swoje sztuczne zebiska, publicznie wieszali sie na sobie (zwlaszcza ona na nim) i wpatrywali sie w siebie jak dwa obs💩ane wroble! I ona smie jeszcze udawac, ze przezywa rozwod?? Rozwod, do ktorego sama doprowadzila?? Alez ona jest falszywa.