Katarzyna Cichopek opowiada o początkach związku z Maciejem Kurzajewskim. Wspomniała też o hejcie: "Nadal mogę być WZOREM do naśladowania"

Kasiu, jak można być taka hipokrytką? Mąż cię dorwał przez detektywów na gorącym uczynku z kolegą z pracy i złożył pozew o rozwód, tuż po tym, gdy ty wrzucałas foty z nim uśmiechniete na insta i zdjęcia ze wspólnych wakacji, a kochanek je lajkowal. Potem pojechałaś do ziemi Świętej z tym kochankiem i prawdę o was ujawniła jego była żona, bo ty udawalas, że sama tam jesteś,.nawet lecieliscie podobno zza granicy, żeby was nie widzieli ludzie z PL. I ty straciłaś zaufanie i ty możesz być wzorem i ty zawalczyłas o siebie? Co za straszne bzdury. Wstyd.