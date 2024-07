Marcin Hakiel NIE POJAWI SIĘ w nowej edycji "TzG" przez Cichopek i Kurzajewskiego?! Wiadomo, jak zareagował na decyzję produkcji

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Obiektywnie patrząc to nieładnie go potraktowali. Najpierw dali mu jako partnerkę wątpliwą gwiazdę, której pobyt w TzG zakończył się w atmosferze skandalu. Teraz była żona będzie gwiazdą stacji i on przez to nie może dostać pracy przy formacie przez “niezręczność”. I to teraz gdy ma zostać ojcem. Po prostu nieładnie (i piszę to nie będąc fanką pana Marcina).