Za kulisami już nie tak OFICJALNIE. Wpatrzone w siebie Kurzopki opuszczają imprezę ramówkową Polsatu. Miłość kwitnie? (ZDJĘCIA)

nick 3 min. temu

w Polsce się przyjęło że oficjalnie ubiera się eleganckie buty, ja to rozumiem, ale zobaczcie na Europę, Zinedine Zidane w trakcie otwarcia Olimpiady w Paryżu miał garnitur taki luźny i do tego sportowe białe obuwie, wygodne, nie ubierał żadnych kajaków eleganckich, kiedyś mnie za to wyśmiano jak miałem zakończenie roku szkolnego, było to z 20 lat temu, dziś Europa takie nosi, nawet w Niemczech widziałem do ślubu tak szli cywilnego, u nas by krytykowali, marudzili, że jak to? sportowe buty? my chcemy być za bardzo perfekcyjni, Europa ma wywalone, style się zmieniają, Polska zawsze chce być naj, różnie to wychodzi