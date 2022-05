Katarzyna Cichopek WEŹMIE ODWET na Marcinie Hakielu za jego wynurzenia? "Na cichy rozwód NIE MA SZANS"

nick 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

Szkoda chłopa, widać że przy niej żył, jeszcze rok temu mieli quiz na balkonie w youtube dzis widzialem, czyli to ona wpuściła truciznę w nich i teraz on to musi znosić, nie ładnie po tylu latach poświęceń jak podejrzewam. Ja bym zrobił to co mu doradzają kumple, jak to mówił w tym wywiadzie, najlepiej iść na słówko do tego kolesia który mu to zrobił, i se z nim wyjaśnić sam na sam, może to pomoże, i ulży mu, nawrzucać co o tym myślisz, nie dusić w sobie, nie robić z siebie frajera, i do niej i do tego typa, i wziazc sprawy w swoje rece, może nie totalnie zrobić hardkor ale odrobinę powiedzieć co o tym się myśli, a gościowi po łbie najlepiej pare razy, dla mnie ta Kasia to dziwnie postąpiła, pewnie nie chciała aby się wydało i wszystko było po staremu tak coś czuje, ona skończy jak ta Foremniak, będzie sama na starość... bo tak to jest z kobietami jak przebierają i wybrzydzają na stare lata