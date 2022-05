Aleksandra Domańska NIE ZMIENI ZDANIA w sprawie wywiadu Marcina Hakiela: "Jeśli tego nie kumacie, to nie róbcie sobie dzieci"

Pani Aleksandro, uważam, że rozmowa z panem Marcinem była w dobrym tonie i żadna granica nie była przekroczona , ale ciekawa jestem, jaki odbiór byłby, gdyby to pani Cichopek siedziała na tej kanapie. Czy oburzenie m.in. Aleksandry Domańskiej byłoby takie samo? Jak kobieta okaże emocje, to jest ok, ale jak facet się otworzy, to musi dorosnąć, bo to jest jakiś problem... - napisała jedna z internautek, zwracając się do Aleksandry Kwaśniewskiej, która przeprowadziła wywiad.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Ani facet, ani kobieta nie powinni prać swoich brudów publicznie w momencie, gdy mają dzieci, bo to one cierpią najbardziej, a są czyste i niewinne i na to nie zasługują. Koniec. Serio, tak trudno to skumać? To moje zdanie i go nie zmienię. Jeśli tego nie kumacie, to serio nie róbcie sobie dzieci - napisała.